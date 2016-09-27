На сайте организации размещена целая серия фотографий, на которых видно, как двое мужчин на моторной лодке подъезжают к месту, где лежат тюлени, сходят на берег и пинками гонят животных в воду. Один из тюленей попал под лодку, и ему досталось сильнее остальных.

– Все это происходит в проливе, соединяющем залив Пильтун с Охотским морем, – рассказал Metro руководитель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын. – Это браконьеры, которые стоят недалеко от этого места лагерем уже неделю. Нам эти снимки прислали туристы, которые отдыхали на другой стороны косы – у них хорошая фототехника оказалась с собой.

По словам эколога, мужчины каждый день ставят сети в проливе, промышляют кижуча – очень дорогую рыбу, а тюлени им мешают – распугивают добычу.

– Тюленям в этот период обязательно нужно находиться под солнечными лучами, – рассказывает Дмитрий Лисицын. – Они человека боятся, и если их так сгонять, то они просто уйдут с лежбища, чего, собственно, браконьеры и добиваются.

По словам эколога, это лежбище уникальное, потому что его используют три вида настоящих тюленей – ларга, кольчатая нерпа (акиба) и лахтак (морской заяц).

Сейчас численность тюленей здесь на пике – их скапливается до 1700 штук, а по численности акибы это лежбище является крупнейшим в мире.

Эковахта фотоматериалы вместе с заявлением направила в правоохранительные органы, но ответа пока не получила.