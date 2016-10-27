28 октября 2016 года в больницах Петербурга пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом. С 15 до 18 часов в пятницу в нескольких больницах города (список ниже) все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск инсульта.

Врачи измерят у пациентов артериальное давление, определят индекс массы тела, врач-невролог даст индивидуальные советы по предотвращению и профилактике инсульта.

"Инсульт угрожает каждому пятому россиянину, - отмечают в комитете по здравоохранению Смольного, - Ежегодно эта болезнь поражает 470-500 тысяч человек. Однако большинство инсультов можно предотвратить, если вовремя заметить первые признаки заболевания и успеть начать лечение. С каждым годом инсульт «молодеет», поэтому врачи советуют регулярно проверяться как мужчинам, так и женщинам, начиная с 40 лет. Для остальных – важно запомнить симптомы, чтобы если кому-то из близких или просто человеку на улице стало плохо, можно было вовремя распознать инсульт и вызвать «скорую помощь».

Добавим, Всемирный день борьбы с инсультом проводится ежегодно с 2004 года 29 октября в 40 странах мира.

Больницы, в которых пройдет акция: 28 октября с 15.00 до 18.00:

Александровская,

Елизаветинская,

Мариинская больницы.

Также Городские больницы № 26, №15, №33, №38, №40, №2,

СПбНИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,

Госпиталь для ветеранов войн,

Городская больница Св. Великомученика Георгия,

Покровская больница,

Николаевская больница