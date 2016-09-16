17 сентября состоится титульный бой Альварес – Смит, прогноз на который эксперты делают осторожно.

Сауль Альварес – Лиам Смит, когда бой

17 сентября жители Техаса станут свидетелями того, как на ринг выйдет бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес, на счету которого 47 побед (из них 33 – нокаутом). Его соперником будет британец Лиам Смит, чемпион WBO в первом среднем весе. Он выиграл 23 боя, из них 13 – нокаутом.

Альварес – Смит, по какому каналу трансляция

В Интернете болельщики интересуются, "по какому каналу будут транслировать бой Альварес – Смит", "во сколько трансляция боя Альварес – Смит". Ни один федеральный российский канал транслировать поединок Альварес – Смит не будет. В то же время посмотреть, как два боксёра будут драться за титул, можно на телеканале HBO. Прямая трансляция встречи начнётся в 4.00 по московскому времени.

Сауль Альварес – Лиам Смит, прогноз

Эксперты осторожно оценивают шансы на победу обоих боксёров. Небольшое преимущество будет у титулованного и более опытного Сауля Альвареса, который постарается взять чемпионский титул в американском штате. Несмотря на то, что он на два года младше, боёв на профессиональном ринге у него больше. С другой стороны, за Смита говорит то, что именно он сейчас является обладателем чемпионского пояса. И перед боем он сделал ряд самоуверенных высказываний.

"Альварес переоценён, – заявил Смит. – Я видел его бои, ничего особенного! Я не утверждаю, что я – Мейвейзер, но и говорить, что Альварес – монстр, тоже не стоит".