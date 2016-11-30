Правительство Петербурга передаст здание Центральной тяговой подстанции на набережной реки Фонтанки, 3а, в пользование Большого петербургского цирка. Здания находятся на соседних участках.

Как сообщает "Радио Балтика", руководство цирка обсудило с градозащитниками судьбу исторического здания и планирует создать в нём музей. Часть здания займёт экспозиция, посвящённая работе сотрудников "Горэлектротранса" в дни блокады. В другой части расположится музей циркового искусства.

По словам директора цирка Михаила Смородкина, комитет имущественных отношений передаст здание подстанции после того, как от блокадной подстанции "уйдет обременение инвестиционным проектом, который ещё не закончен".

Напомним, ранее на месте блокадной подстанции инвесторы планировали построить апарт-отель. Однако в ноябре под натиском градозащитников правительство Петербурга отменило постановление о реконструкции здания и признало блокадную подстанцию памятником.

Весной 1942 года благодаря подвигу работников тяговой подстанции №11 на набережной реки Фонтанки общественный транспорт Ленинграда получил электричество и по улицам блокадного города вновь пошёл трамвай.