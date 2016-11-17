Блогеры не могут остановиться, придумывая мемы по поводу вчерашней шутки премьер-министра России Дмитрия Медведева. На заседании Евразийского межправительственного совета он предложил переименовать кофе американо в «русиано».

Все началось с фразы главы правительства Беларуси Андрея Кобякова. Он сказал, что вести себя "конструктивно" на переговорах помог ему восточный кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем! — ответил на это Медведев - Назовем его "русиано".

По поводу предложения Дмитрия Медведева в Сети уже появились комментарии - тоже весьма остроумные и не без сарказма.

"Переименовать кофе американо в «русиано» — отличная идея, а ещё лучше — заменить Медведеву айфон на йотафон".

"А капучино надо в Купчино переименовать, я там родился, - добавил премьер...".

"Учитывая тщетность бытия, предлагаю переименовать эспрессо в депрессо...."

"Медведев предложил переименовать популярный кофе американо в русиано.

А нельзя ли "держитесь и хорошее настроение" переименовать в деньги?"

Продолжая тему замены "американо" на "русиано", блогеры также выкладывают забавные фото - в Сети припоминают Дмитрию Анатольевичу, как он "попадался спящим" ("Русиано" - заряд бодрости на весь день!") и предлагают переименовать в "русиано" напитки из цикория в школьных столовых.