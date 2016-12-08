В Калининском районе Петербурга вечером в четверг, 8 декабря, спасатели ликвидировали серьезный пожар. Огонь охватил по всей площади бистро "Шаверма". Фото очевидцы выложили в Сеть около 19.08 и сообщили, что на тот момент спасатели ещё не прибыли. А спустя 10 минут в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" появилось фото, как пожарные сбили пламя и ликвидировали открытое горение.

По словам свидетелей, работники бистро пытались потушить самостоятельно, но без пожарных не справились.

- Работники пробуют потушить самостоятельно, но ничего не выходит, крыша полностью в огне, - уточнили очевидцы.

- Службы на месте, пожар потушен, но успел-таки опалить соседний ларёк..., - дополнили очевидцы спустя пару минут после сообщения о пожаре.

Сведений о пострадавших по данным на 20.00 не поступало. Причины возгорания устанавливают.