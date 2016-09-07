11 сентября, через день после официального запуска, по Московскому центральному кольцу пройдут две тестовые экскурсии от проекта «Москва глазами инженера» и музея «Садовое кольцо». Со следующий недели туры по старинной железной дороге начнут проводить уже на постоянной основе. Сейчас экскурсоводы осматривают маршрут во время тестовых запусков поездов.

– Такой объёмной железнодорожной инфраструктуры в черте города нет нигде в мире, но при этом она совершенно неизвестна москвичам. Она выпала из культурного контекста, – рассказал Metro основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. – У МЦК большой туристический потенциал. Прежде всего – это сами станционные постройки. Потрясающие образцы модерна! Это единый архитектурный ансамбль протяжённостью 54 километра!

Кроме столетней истории кольца, москвичам расскажут о новых технических достижениях, например, о станции «Сити», которую пришлось строить в искусственной насыпи, или о самом длинном железнодорожном тоннеле у станции «Площадь Гагарина», рядом с которым протекает подземная река.

Вторая экскурсия, «музейная» будет рассказывать и других достопримечательностях, которые видны из окон курсирующих по МЦК «Ласточек».

– Виды Москвы открываются с новых ракурсов. Очень хорошо виден Сити, Лужники, Воробьевы горы. Открываются прекрасны виды с мостов, об истории которых мы тоже расскажем. Ботанический сад, ВДНХ. Очень оригинальный обзор в районе «Черкизовской", – рассказала Metro директор музея «Садовое кольцо» Ольга Иванова-Голицина. – Но маршрут очень трудный. На пути много шумопоглощающих экранов, которые мешает что-то увидеть – на этих участках будем рассказывать об истории. «Ласточка» к сожалению, не так хороша для обзора, поэтому сейчас придумываем, как будем рассаживать экскурсантов, чтобы всем было видно. Экскурсии будем вести не в отдельном вагоне, а вместе с остальными пассажирами, так что задача очень непростая.

Музей также предложил разработать приложение-экскурсовод, чтобы экран был дополнением, но пока финансирования на это нет.

"Инженерные" экскурсии будут начинаться по воскресеньям от станции "Сити". Расписание "музейных" туров должно сегодня появиться на сайте музея "Садовое кольцо".