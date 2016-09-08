На церемонии открытия Паралимпиады белорусская делегация вышла с двумя флагами: российским и белорусским. Эти действия были восприняты мировым сообществом неоднозначно. Некоторые СМИ не стали акцентировать внимание на действиях белорусского функционера. Другие написали о том, что Беоруссия начала мятеж. Сразу же встал вопрос об отстранении человека с флагом России.

"Ночью, которая должна была пробудить чувство единства после финансовых сложностей у паралимпийкого движения, которые начались ещё с 2012 года в Лондоне, Белоруссия начала мятеж. Это не стало неожиданностью, поскольку глава белорусского Паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что хочет выразить солидарность 267 российсим спортсменам, отстранённым от Олимпиады", - пишет Guardian.

По словам автора материала, белорусская делегация отвлекла внимание от церемонии, но местные жители всё-таки с радостью приняли Паралимпиаду в бразильский День независимости, даже при том, что стадион казался заполненным лишь на три четверти.

Однако не все издания подчёркивают тему бунта. Американкая Time пишет о том, что Белоруссия своими действиями показала отсутствие единства, которое является одним из постулатов Игр.

"Включение и единство были названы основной темой на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио, но действие одной страны подчеркнуло то, что было исключено из этих игр", - пишет американская Time.

DW просто преподносит факт того, что белорусская делегация выразила солидарность россиянам.

"Делегация Беларуси во время открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вышла на стадион "Маракана" с российским флагом. Таким образом белорусские паралимпийцы выразили протест против полного отстранения сборной РФ от Игр. Организаторы изъяли флаг у участников церемонии открытия", - сообщается на сайте издания.