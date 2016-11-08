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 Опубликовано : Сегодня 12:51

Бегемоты наркобарона Пабло Эскобара вредят местным жителям и окружающей среде

  • Ася Гельман

Купленные преступником животные расплодились до стада в размере 40 особей

Бегемоты наркобарона Пабло Эскобара вредят местным жителям и окружающей среде

Когда колумбийские солдаты убили Пабло Эскобара, влиятельного наркобарона, вошедшего в историю как один из самых известных и жестоких преступников мира, в стране все решили, что избавились от него навсегда. 

Тем не менее его наследие всё ещё живо благодаря стаду бегемотов. Знаменитый на весь мир торговец наркотиками, чьё состояние оценивалось в 30 млрд долларов, купил четырёх гиппопотамов в зоопарке Сан-Диего в 1981 году. 

После смерти Эскобара в 1993 году правительство решило оставить бегемотов там, где они и проживали, – в поместье наркобарона. 

Число животных на сегодняшний день выросло до 40 особей. Возможно, это самое крупное стадо бегемотов за пределами Африки, размножившееся по всей территории бывшего жилища Эскобара в деревне Дорадаль.

Она расположилась в муниципалитете Пуэрто-Триунфо и занимает 362 квадратных километра вдоль берега Магдалены – одной из крупнейших рек Южной Америки. 

Там, на фоне низких холмов, Эскобар купил более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий, чтобы построить своё поместье «Неаполь». 

Он соорудил на территории частный зоопарк со львами, тиграми, жирафами, страусами, буйволами и другими животными. После того как «Неаполь» был конфискован властями Колумбии в начале 1990-х, зверинец Эскобара перераспределили в зоопарки по всей стране, но бегемоты остались жить в деревне.

– Существует много теорий по поводу того, почему Эскобар построил зоопарк. Начиная с того, что он хотел так продемонстрировать своё богатство, и заканчивая тем, что это был один из способов прятать наркотики: якобы наркобарон, смазывая их экскрементами животных, путал собак-ищеек, – рассказывает историк Фелипе Ариас-Эскобар.  

– Асьенда (крупное частное поместье в Испании и Латинской Америке. – Прим. ред. ) Эскобара не только порождает различные истории и домыслы, но и стала неотъемлемой частью истории этого региона – периода расцвета здесь незаконного оборота наркотиков, – добавляет Ариас-Эскобар.  Некоторые до сих пор верят в то, что гиппопотамы охраняют состояние Эскобара, которое зарыто где-то под лагуной. Например, после того как наркобарона убили, местные грабители пришли в его поместье в поисках спрятанных денег и наркотиков. 

Но, по словам Дэвида Эшеверри Лопеса, биолога в региональной природоохранной корпорации Cornare, причина, по которой бегемоты не меняют места жительства, никак не связана с мистическими кладами. 

– Они живут там просто потому, что хотят там жить. Условия в поместье похожи на естественную среду обитания этих животных. 

После того как в 2007 году асьенда «Неаполь» была превращена в тематический парк, она стала одним из самых посещаемых туристических объектов в Колумбии и самым посещаемым в департаменте Антиокия. Туристы едут туда,  чтобы хоть мельком увидеть этих африканских животных. 

– Когда мы сюда приехали, мы обнаружили здесь колонию диких гиппопотамов. Именно поэтому мы ухватились за идею сафари и воплотили её в жизнь, – говорит Обердан Мартинес, управляющий тематического парка «Асьенда Неаполь». 

– Кто-то хотел построить парк в память о Пабло, но этого не случилось. Идея в том, чтобы показать, что теперь здесь совсем другая жизнь и криминал не приносит дохода, – объясняет Меделин Ариас Жиральдо, мэр Пуэрто-Триунфо. 

У входа в парк стоит копия самолёта Cessna, который Эскобар использовал для доставки первого груза с наркотиками в США. От оригинала он  отличается только тем, что выкрашен в чёрно-белую полоску – цвета зебры. 

А если посетитель парка вдруг свернёт не в ту сторону, то может наткнуться на тюрьму – напоминание о зловещем прошлом асьенды и человеке, которому удаёт ся создавать проблемы размером с бегемота даже из загробного мира. 

Цитата

Биолог в региональной природоохранной корпорации Cornare  Дэвид Эшеверри Лопес

«Бегемоты на самом деле там просто потому, что хотят там жить. Условия в поместье похожи на их естественную среду обитания».

 

                                                    На бегемотов ищут управу

Дикие животные, как местные, так и гиппопотамы, опасны. Задача региональной природоохранной организации Cornare и администрации города Пуэрто-Триунфо – сделать так, чтобы животные и люди могли уживаться вместе. 

– Когда мы получили эти земли, в министерстве окружающей среды нас предупредили, что бегемоты к поместью не прилагаются и что они по-прежнему принадлежат государству, – говорит управляющий тематического парка «Асьенда Неаполь» Обердан Мартинес. – Но мы больше всех от них страдаем. 

Гиппопотамы ломают заборы, портят земли и дороги. По словам мэра Жиральдо, его администрация и сотрудники Cornare постоянно проводят специальные кампании, чтобы люди не нападали на бегемотов с камнями и чтобы предотвратить несчастные случаи со смертельным исходом. 

 Наиболее критическая проблема – размножение бегемотов. По некоторым данным, численность стада составляет 40 особей. По причине неконтролируемой репродукции несколько колоний гиппопотамов были замечены рядом с рекой Магдалена, а это является угрозой для экосистемы региона. 

В 2009 году группе охотников даже было разрешено ликвидировать четырёх агрессивных бегемотов, которые пытались колонизировать реку. 

Стерилизация бегемотов поможет не только контролировать их размножение, но и снизить уровень агрессивности у некоторых особей. 

Но, как признаются местные чиновники, стоимость этой процедуры слишком высока (около 120 тыс. долларов) и поблизости нет специалистов, способных управиться с бегемотом.

Цифра

102 тысячи долларов – стоимость стерилизации одного гиппопотама.

Историк Фелипе Ариас-Эскобар

Зоопарк Пабло Эскобара был одним из способов для него удовлетворить свою манию величия и жажду власти. Он был просто помешан на богатстве, на подражании элите. Эскобар всегда был в курсе, как сильные мира сего живут, какими товарами пользуются. Бегемоты в поместье стали просто жертвами его эксцентричности. Он купил их, даже не задумываясь, как они будут выживать.

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