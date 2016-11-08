Бегемоты наркобарона Пабло Эскобара вредят местным жителям и окружающей среде

Когда колумбийские солдаты убили Пабло Эскобара, влиятельного наркобарона, вошедшего в историю как один из самых известных и жестоких преступников мира, в стране все решили, что избавились от него навсегда.

Тем не менее его наследие всё ещё живо благодаря стаду бегемотов. Знаменитый на весь мир торговец наркотиками, чьё состояние оценивалось в 30 млрд долларов, купил четырёх гиппопотамов в зоопарке Сан-Диего в 1981 году.

После смерти Эскобара в 1993 году правительство решило оставить бегемотов там, где они и проживали, – в поместье наркобарона.

Число животных на сегодняшний день выросло до 40 особей. Возможно, это самое крупное стадо бегемотов за пределами Африки, размножившееся по всей территории бывшего жилища Эскобара в деревне Дорадаль.

Она расположилась в муниципалитете Пуэрто-Триунфо и занимает 362 квадратных километра вдоль берега Магдалены – одной из крупнейших рек Южной Америки.

Там, на фоне низких холмов, Эскобар купил более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий, чтобы построить своё поместье «Неаполь».

Он соорудил на территории частный зоопарк со львами, тиграми, жирафами, страусами, буйволами и другими животными. После того как «Неаполь» был конфискован властями Колумбии в начале 1990-х, зверинец Эскобара перераспределили в зоопарки по всей стране, но бегемоты остались жить в деревне.

– Существует много теорий по поводу того, почему Эскобар построил зоопарк. Начиная с того, что он хотел так продемонстрировать своё богатство, и заканчивая тем, что это был один из способов прятать наркотики: якобы наркобарон, смазывая их экскрементами животных, путал собак-ищеек, – рассказывает историк Фелипе Ариас-Эскобар.

– Асьенда (крупное частное поместье в Испании и Латинской Америке. – Прим. ред. ) Эскобара не только порождает различные истории и домыслы, но и стала неотъемлемой частью истории этого региона – периода расцвета здесь незаконного оборота наркотиков, – добавляет Ариас-Эскобар. Некоторые до сих пор верят в то, что гиппопотамы охраняют состояние Эскобара, которое зарыто где-то под лагуной. Например, после того как наркобарона убили, местные грабители пришли в его поместье в поисках спрятанных денег и наркотиков.

Но, по словам Дэвида Эшеверри Лопеса, биолога в региональной природоохранной корпорации Cornare, причина, по которой бегемоты не меняют места жительства, никак не связана с мистическими кладами.

– Они живут там просто потому, что хотят там жить. Условия в поместье похожи на естественную среду обитания этих животных.

После того как в 2007 году асьенда «Неаполь» была превращена в тематический парк, она стала одним из самых посещаемых туристических объектов в Колумбии и самым посещаемым в департаменте Антиокия. Туристы едут туда, чтобы хоть мельком увидеть этих африканских животных.

– Когда мы сюда приехали, мы обнаружили здесь колонию диких гиппопотамов. Именно поэтому мы ухватились за идею сафари и воплотили её в жизнь, – говорит Обердан Мартинес, управляющий тематического парка «Асьенда Неаполь».

– Кто-то хотел построить парк в память о Пабло, но этого не случилось. Идея в том, чтобы показать, что теперь здесь совсем другая жизнь и криминал не приносит дохода, – объясняет Меделин Ариас Жиральдо, мэр Пуэрто-Триунфо.

У входа в парк стоит копия самолёта Cessna, который Эскобар использовал для доставки первого груза с наркотиками в США. От оригинала он отличается только тем, что выкрашен в чёрно-белую полоску – цвета зебры.

А если посетитель парка вдруг свернёт не в ту сторону, то может наткнуться на тюрьму – напоминание о зловещем прошлом асьенды и человеке, которому удаёт ся создавать проблемы размером с бегемота даже из загробного мира.