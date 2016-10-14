Президент Сирии Башар Асад предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за Сирии. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".

По словам политика, сейчас в мире сложилась ситуация, напоминающая "холодную войну в стадии развития". Процесс противостояния включает много "политических сцен", при этом, по его мнения, Сирия является одной из наиболее важных.

– Мы видим эскалацию конфликта, но главная цель (США – прим.ред.) — сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнёром на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе. Поэтому этот запах войны, которую вы описали как третью мировую войну, чувствуется в воздухе, но это ещё не прямое военное столкновение, — сказал Асад.

Он уверен, что главной проблемой Сирии стало вмешательство других стран, которые поддерживают террористов. Что же касается постоянных союзников Дамаска, к ним Асад причисляет Россию, Иран и ливанскую группировку "Хезболла".

– Они находятся здесь на легальной основе. Они воюют против террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов. Вопрос не в числе игроков, а главный вопрос — это терроризм, — подчеркнул президент Сирии.

Для разрешения кризиса, по словам Асада, необходимо вести диалог с теми силами, которые имеют реальное влияние. При этом сирийская оппозиция зачастую не может воздействовать на террористов "на земле".



