Президент США Барак Обама зачитал в эфире юмористического шоу Джимми Киммела твиты пользователей, пытавшихся его задеть.

Один из твитов написал кандидат в президенты и идеологический противник нынешнего главы государства, Дональд Трамп.

На каждое сообщение у Обамы был заготовлен свой остроумный ответ.

Например, когда некий Maaaartz написал: "Барак обама танцует так же, как и выглядят его джинсы", президент ответил: "Знаете, эта шутка про джинсы, она же уже такая древняя. Не надоело ли?".

Твит Дональда Трампа гласил: "Президент Обама войдёт в историю, как худший президент США".

На это Обама заявил: "Ну, по крайней мере, я войду в историю как президент".

Другие его шутки можно посмотреть на видео ниже.

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