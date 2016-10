Вопрос о том, кто станет следующим президентом США, обсуждают ежедневно во всех мировых СМИ. Для того чтобы завоевать симпатию избирателей или вызвать антипатию по отношению к своему оппоненту, кандидаты Хиллари Клинтон и Дональд Трамп пользуются самыми разными методами. Одним из них является посещение комедийных телешоу.

Например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон за время предвыборной кампании посетила четыре программы. Она побывала у Эллен Дедженнерс, Джимми Киммела, Зака Галифианакиса и Джимми Фэллона.

В своей программе Эллен напомнила, что в скором времени Клинтон исполняется 69 лет. «Да, мне исполнится 69, но я думаю об этом так: я могу стать самой молодой женщиной, избранной президентом», – пошутила Хиллари Клинтон.

Телеведущий Джимми Фэллон встретил Хиллари Клинтон в медицинской маске после того, как она чуть не упала в обморок на церемонии в память о жертвах 11 сентября. Политик с юмором отреагировала на действия Фэллона и «дала ему пять», после чего ведущий спешно продезинфицировал руки.

В гостях у Фэллона досталось и оппоненту Клинтон Дональду Трампу. Ведущий попросил у него разрешения потрогать легендарную шевелюру политика. «Дональд, я хотел бы попросить вас… Потому что в следующий раз, когда мы увидимся, вы, возможно, будете президентом США», – начал комик. В этот момент республиканец напрягся, но, услышав просьбу, разрешил ведущему потрепать себя по голове.

Но, пожалуй, самым смешным политиком, снимавшимся у Джимми Фэллона, стал Барак Обама.

«Господин президент, вы смотрели освещение избирательной кампании Дональда Трампа?» – спросил ведущий у президента.

«Нет, но я смотрел новый любимый сериал «Оранжевому не стать новым чёрным» (аллюзия к сериалу Orange Is The New Black. – Прим. ред.)», – сказал Обама, намекая на загар Дональда Трампа и свой цвет кожи.

«Я не могу себе представить, как можно делать одну и ту же работу в течение восьми лет», – сказал Фэллон.

«Джимми, возможно, тебе никогда и не удастся», – парировал Обама.

«Реформа здравоохранения Обамы покрывает расхо-о-оды», – запел соведущий Фэллона. Стоит отметить, что эта реформа стала одной из самых критикуемых за время президентства Барака Обамы.