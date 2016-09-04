Американский лидер прибыл на саммит G20 в Ханчжоу, но вышел не по главному трапу с красной дорожкой, а воспользовался запасным выходом. Позже он призвал общественность не акцентировать внимание на этом инциденте. По его словам, подобное может произойти в любой стране. Об этом сообщает Daily Mail.

Тем не менее, Обама с недовольством высказался о том, что американских журналистов не пустили к нему после его выхода. Он отметил, что недопустимо нарушать свободу слова.

Первоначально в СМИ появилась информация о том, что китайская сторона не пустила журналистов и членов делегации к трапу Обамы.

Однако позже американские источники сказали агентству "Франс пресс", что инцидент с лестницей произошёл из-за их собственного решения воспользоваться другой лестницей. Решение было связано с тем, что водитель в аэропорту не говорил по-английски.

Газета South China Morning Post процитировала китайского представителя министерства иностранных дел: "Американская сторона пожаловалась, что водитель не говорит на английском языке и не может понять инструкции по технике безопасности... они настояли на том, чтобы использовать другую лестницу".