Барак и Мишель Обама отпраздновали свой последний Хеллоуин в Белом доме. Президент и первая леди вновь станцевали. По данным Time, мероприятие прошло на открытой площадке у Белого дома.

Во время одного из развлекательных номеров к сцене, на которой стояла президентская чета, подошли дети, которые исполнили танец зомби под известную песню Майкла Джексона Thriller. Глядя на их выступление, супруги Обама сначала просто улыбались и хлопали, а затем не удержались и стали подтанцовывать.

В вечеринке приняли участие более четырёх тысяч человек – в основном учащиеся младших классов местных школ, а также члены семей военнослужащих. Собравшимся раздавали конфеты и другие лакомства. "В этот день вы можете не обращать внимание на Мишель и забыть о здоровом питании", — приводит The Washington Post слова Обамы.

Это уже не первый танец супругов Обама, исполненный ими публично. В марте текущего года они станцевали танго во время приема у президента Аргентины Маурисио Макри в Буэнос-Айресе. До этого, в сентябре 2015 года, во время поездки на Аляску Обама станцевал местный народный танец. А еще раньше – летом 2015 года – президент США танцевал во время визита в Кению. Что касается Мишель Обамы, то в 2013 году ее танец в популярном вечернем шоу на американском ТВ покорил интернет.