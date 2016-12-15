ДТП с участием автомобиля "Почты России" произошло в Петербурге 15 декабря. Об этом рассказали свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Петербург".

По словам очевидцев, ДТП с участием автомобиля "Почты России" произошло на перекрёстке улиц Бухарестской и Фучика.

Как отметили свидетели, женщина–водитель выполняла левый поворот, не убедившись в безопасности маневра. В бок ей врезался автомобиль "Почты России".

Ранее уточнялось, что в ДТП никто не пострадал. Однако позже в пресс-службе УФПС Петербурга и Ленобласти, комментируя происшествие, заявили, что водитель автомобиля почтового ведомства получил незначительные травмы, ему была оказана медицинская помощь.

В пресс-службе также отметили, что автомобиль не перевозил почтовые отправления, поэтому ДТП не повлияло на обслуживание клиентов.

Обстоятельства ДТП с участием автомобиля "Почты России" в Купчино 15 декабря уточняются. Петербургский филиал почтового оператора оказывает полное содействие в установлении причин происшествия, подчеркнули в пресс-службе.