Авиакомпании Boeing и Airbus в целом поддержали инициативу депутата Госдумы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева об оборудовании самолётов системами видеофиксации происходящего на борту с передачей изображения на землю в режиме онлайн.

Как сообщает ТАСС, они выразили готовность к сотрудничеству для технического решения вопроса. Об этом говорится в ответах представителей руководства двух авиастроительных гигантов на обращение российского парламентария.

"Мы поддерживаем международное сотрудничество, направленное на повышение уровня авиационной безопасности путем создания эффективных, экономичных и надежных бортовых систем и технологий, позволяющих вести видеонаблюдение и передавать информацию на землю", – пишет, в частности, директор по авиационной безопасности Boeing Джеймс Вейсетка.

Исполнительный вице-президент Airbus Кристофер Бакли, курирующий Европу, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил следующее: "Мы полностью понимаем отношение к рассмотрению возможности размещения наблюдательного оборудования на борту самолетов, а также признаем, что технические требования по данному оборудованию для мониторинга со временем могут претерпевать изменения".

По словам исполнительного вице-президента, Airbus предлагает сформировать группу специалистов для обмена мнениями по текущим разработкам и идеям компании на будущее.

Минувшим летом на сессии в Тбилиси Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ по инициативе Ковалева приняла резолюцию о необходимости оборудования воздушных судов средствами видеофиксации и передачи информации в режиме онлайн на случай захвата лайнера.

По словам российского депутата, который является спецпредставителем спикера ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, эти меры позволят спецслужбам и правоохранительным органам более тщательно готовиться к проведению спецопераций, если произошел захват самолета. Кроме этого, указал он, появляется возможность понять, что произошло на борту того или иного самолета, который по непонятным причинам исчез с радаров.