Авария на трассе Тюмень – Ханты–Мансийск 2016 года стала одной из самых страшных новостей последних недель. Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска по-прежнему борются за жизнь детей, им на помощь пришли специалисты Института имени Склифосовского и НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

– Сегодня перевели трёх детей из реанимации в нейрохирургическое отделение, – рассказали Metro в пресс-службе ОКБ. – Их состояние улучшилось. В реанимации осталось восемь детей и женщина-тренер. Их состояние по-прежнему очень тяжёлое. Вероятно, сегодня будет прооперировано несколько человек, которые находятся в реанимации.

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По словам сотрудницы пресс-службы, в ОКБ Ханты-Мансийска приехали лучшие специалисты из Института имени Склифосовского и НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

– Они дополняют лечение, вносят в него коррективы, – пояснили в пресс-службе больницы.

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Вечером в воскресенье автобус с детьми попал в крупное ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В транспортное средство врезался грузовик, в результате автобус буквально разрезало пополам.

В ДТП погибло 12 человек, 11 из них – несовершеннолетние. Всего в автобусе находилось 30 человек, 27 из них – несовершеннолетние.

Всех пострадавших отправили на "скорых" в ОКБ Ханты-Мансийска. Когда машины подъезжали к больнице, возле входа находилась пациентка Диана. Она своими глазами видела, как тяжело раненых детей вносят на носилках в здание.

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– Их снимали со скорых и вносили в больницу, – говорит она Metro. – Их было много, мы не понимали, что происходит. Я не могла уйти – им нужен был лифт, а лестница была закрыта. Некоторые дети были без сознания, все в крови. Другие, пока их везли, просились спать. Были и те, кто очень сильно кричал. Было жутко, очень много крови. У одной девочки вся голова была в крови. Она говорила, что не может закрыть глаза. А один мальчик, видимо, умирал – на него кричали, была паника, в итоге он отключился. Врачи закричали, что нужно побыстрей доставить его на место.