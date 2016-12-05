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Трагедия с автобусом в Ханты-Мансийске: Metro выяснило, были ли нарушения при перевозке детей

  • Кирилл Сосков

Авария на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск унесла жизни 12 детей

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Депутат Госдумы РФ и лидер партии "Автомобильная Россия" Вячеслав Лысаков в разговоре с корреспондентом Metro заявил, что разбившийся в ХМАО автобус с детьми не должны были сопровождать сотрудники ГИБДД.  

Напомним, что 4 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля, погибли 12 человек. По уточнённым данным прокуратуры ХМАО, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда СДЮСШОР "Сибиряк" (Нефтеюганск), которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска. 

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– Пока говорить о том, какие правила перевозки детей были нарушены, преждевременно – делом занимаются следователи. Можно предполагать, что кто-то из водителей нарушил ПДД, – отметил Лысаков. – Ещё только предстоит выяснить, была ли эта перевозка должным образом оформлена, соблюдал ли водитель автобуса режим труда и отдыха – может он не спал трое суток. По статистике две трети происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения, то есть их причиной является человеческий фактор. Кстати, по правилам перевозки детей автобус не должны были сопровождать сотрудники ГИБДД, такой "эскорт" обязателен для колонны от трёх автобусов. Но в данном случае организаторы перевозки должны были уведомить полицию, заключить договор перевозки, автобус и водитель должны были пройти проверку… 

Экс-сотрудник ГИБДД Москвы Геннадий Латышев также заявил Metro, что автобус осуществлял перевозку детей по правилам.

– Есть регламент перевозок, где чётко прописано – сотрудники ГИБДД сопровождают колонну от трёх до пяти автобусов, – сказал Латышев. – Как минимум за два дня до старта в ГИБДД пишется заявка, составляется маршрут и сопроводительный пакет документов. Также есть пункт, что детей можно перевозить только в дневное время суток: то есть, с 6 утра до 11 вечера. В регламенте как бы подразумевается, что в это время отличная видимость и ещё светло. Но, например, в северных регионах даже летом темнеет раньше, не говоря уже о зиме. Мне кажется, для таких регионов нужно сделать поправку по времени, отведённому на перевозку детей. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле не видят необходимости ужесточать нормы перевозки детей в РФ в связи с гибелью детей. По словам Пескова, важно следить за соблюдением уже существующих норм.   

Что должно быть в документах по перевозке детей

Как минимум за два дня до старта в ГИБДД пишется заявка, составляется маршрут и сопроводительный пакет документов.

В заявке должны быть:

  • число и время маршрута
  • данные о маршруте, количество задействованных автобусов, их марки и модели с номерными знаками
  • данные водительских прав их водителей, наименование заказчика; наименование транспортной компании или перевозчика данные ответственного за детей, а также общее число детей.

Сопроводительный документ включает в себя:

  • список продуктов для детей, имеющихся пайков и питьевой воды,
  • маршрут движения с рассчитанным временем в пути, все детали маршрута (места и время остановок, адреса гостиниц с их юридическими данными и каждый автобус должен иметь порядковый номер в движущейся колонне)
  • ФИО всех детей и руководителей, места посадки каждого ребенка в автобусе, документ о присутствующем медработнике, который должен сопровождать детей, если время в пути занимает 12 часов и более

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