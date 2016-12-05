4 декабря вечером на 926 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск автобус с детьми попал в смертельное ДТП. В салоне находились тридцать человек, в числе которых 27 несовершеннолетних участников команды по спортивной акробатике из Нефтеюганска.

По последним данным, погибли дети – двенадцать человек, а также один взрослый. Остальные с травмами различной степени тяжести доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

– Видела детишек накануне в гостинице "Олимпийская", – рассказывает Metro Арина Попова. – Все позитивные были, день рождения девочки отмечали. По гостинице бегали, играли, фотографии делали красивые, возле ёлки. Дети участвовали в соревнованиях, заняли второе место. Возвращались домой. И такое горе...

Вечером автобус с детьми без сопровождающих машин ГИБДД, в сложных метеорологических условиях, выехал на трассу, где произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В качестве подозреваемых задержаны водитель автобуса и одной из грузовых машин, участвовавших в ДТП. По данным следствия, водитель автобуса избрал скорость движения без учёта дорожных и метеорологических условий, в связи с чем не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовиками, а также с легковым автомобилем, следовавшими во встречном направлении.

Двух водителей в ХМАО, погубивших детей, обвинили в грубом нарушении правил

"В качестве причин аварии и гибели пассажиров автобуса следствие рассматривает нарушение водителями автобуса и грузового автомобиля правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, представителем индивидуального предпринимателя", – говорится на сайте Следственного комитета по ХМАО.

"Навстречу автобусу ехал трал, который перевозил "газушку", – пишет во "Вконтакте" Дмитрий Гладкий со ссылкой на очевидца аварии. – "Газушка" немного съехала, но водитель трала не заметил и продолжал движение. Возможно, в результате плохой видимости водитель автобуса не заметил эту "газушку", в результате зацепил её и автобус развернуло поперёк дороги. К нему мчалась фура".

За фурой, врезавшейся в автобус, следовала Галина Глушко. Она соблюдала дистанцию, ехала небыстро, аккуратно – на дороге была плохая видимость из-за разыгравшейся метели.

Когда произошла авария, женщина немедленно стала оказывать помощь всем, кто в ней нуждался.

– Сразу не поняла, что авария – думала, там ремонт дороги, – рассказывает Галина Николаевна Metro. – Видела одни тёмные горы – как оказалось, это разбитые машины. Вышла из салона и услышала крики: "Помогите!" Впереди меня шла девочка, вся в крови. Я спросила, болит у неё что-нибудь, и девочка сказала, что нет – только маме надо позвонить и сказать, что жива. Я стала вызывать спасателей, но номер был занят, потом дозвонилась до "скорой". Пошла дальше – увидела мальчика. Он шёл босиком, без курточки. Посадила его в машину, пледом накрыла. Видела, что на дороге лежал ребёнок, которого мужчина успокаивал и просил разговаривать. Всё повторял: "Стёпа, говори со мной". Девочка и мальчик в машине всё спрашивали, жив Стёпа или нет.

Всех пострадавших отправили на "скорых" в ОКБ Ханты-Мансийска. Когда машины подъезжали к больнице, возле входа находилась пациентка Диана. Она своими глазами видела, как тяжело раненых детей вносят на носилках в здание.

– Их снимали со скорых и вносили в больницу, – говорит она Metro. – Их было много, мы не понимали, что происходит. Я не могла уйти – им нужен был лифт, а лестница была закрыта. Некоторые дети были без сознания, все в крови. Другие, пока их везли, просились спать. Были и те, кто очень сильно кричал. Было жутко, очень много крови. У одной девочки вся голова была в крови. Она говорила, что не может закрыть глаза. А один мальчик, видимо, умирал – на него кричали, была паника, в итоге он отключился. Врачи закричали, что нужно побыстрей доставить его на место.

Многие из детей, пострадавших в аварии, подавали большие надежды в спортивной акробатике и очень много занимались, чтобы добиваться успеха на соревнованиях.

– Я многих из них знаю, – говорит Metro девушка на условиях анонимности. – Насколько я помню, они хотели получить аттестат по акробатике. Кто из них самый талантливый? Каждый человек уникален. У кого-то лучше получались элементы, у кого-то – прыжки. Не могу никого выделить.

Одна из пострадавших в аварии девочка регулярно приезжала с соревнований победительницей – а всё благодаря большой любви к акробатике.

– Она была моей подругой, мы в одной компании общаемся, – рассказывает Metro знакомая девочки. – Она очень много времени акробатике уделяла, но зато всегда с первым местом приезжала. Мы её очень любим и ценим, и, конечно же, переживаем за неё. Очень милая, красивая девочка. Она находится в реанимации, её прооперировали, сейчас она спит...