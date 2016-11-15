Авария на линии электропередач в Екатеринбурге парализовала жизнь микрорайона Уралмаш и части домов на Эльмаше.

Как сообщает URA.ru, встал общественный транспорт, на улицах многокилометровые заторы, в метро давка, а детей отказываются принимать в детские сады и школы.

Нет света на Уралмаше

Перебой в электроснабжении обесточил весь городской транспорт в этом районе. Тысячи людей, спешащих на работу в центр, были вынуждены добираться на метро, из-за чего возникла давка.

"Людей море. В вагоны не вмещаются. Наверно, это конец света", — шутят горожане в соцсетях.

Труднее всего пришлось родителям маленьких детей. Малышей отказываются принимать в школы и детские сады.

Авария на Уралмаше

В учебных заведениях родителей предупреждают, что уроков не будет. Старших школьников учителя отпустили по домам сразу же, а родителей младшеклассников сейчас обзванивают, чтобы их забрали родственники. В детских садах двух районов также предупреждают, что не смогут обеспечить детей полноценным питанием. Там детей согласились принять только до обеда.

Как сообщили специалисты "МРСК Урала", причиной аварии стал обрыв грозотроса из-за аномальных морозов. Точные сроки устранения аварии пока назвать сложно.