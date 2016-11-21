Авария произошла ночью на 847-м километре трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Миллеровском районе Ростовской области. При столкновении пассажирского микроавтобуса и "Камаза" в Ростовской области погибли шесть человек. Еще трое получили различные травмы, передаёт ТАСС.

По предварительной версии, пассажирский микроавтобус Mercedes Vito врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении.

Сообщается, что водитель грузовика успел достать из иномарки трёх человек. "После чего автомобиль загорелся", – уточняют в ГУ МЧС по Ростовской области.

Все пострадавшие были доставлены в Миллеровскую ЦРБ.

В понедельник, 21 ноября, местное управление МЧС передаёт, что жертвами этой аварии стали:

1) водитель автобуса Михайличенко Ярослав Станиславович, 1982 г.р.

2) пассажир Пешков Виктор Егорович, 1958 г.р.

3) пассажир Пелипенко Павел Григорьевич, 1953 г.р.

Информация по остальным погибшим уточняется.

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