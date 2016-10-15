Авария на 41 км МКАД стала причиной гибели трёх человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции. По имеющейся информации, происшествие произошло в результате того, что автомобиль марки Mazda врезался в бетонное ограждение.

"Автомобиль марки Mazda столкнулся с бетонным ограждением на 41-м км внешней стороны МКАД. В результате аварии в легковушке погибли два человека, также от полученным травм погиб дорожный рабочий, который находился возле ограждения и был сбит машиной", - рассказал собеседник агентства

Инцидент произошел около 2:30 по московскому времени. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии на 41 км МКАД и устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия