Пропавшие аудиозаписи "ВКонтакте" вечером 15 сентября вновь вернулись к пользователям. Вся музыка на их страничках полностью восстановлена после починки технического сбоя.

Отметим, что сам сайт также вновь функционирует нормально. Пользователи соцсети отмечали, что помимо исчезновения аудиозаписей в ВК, сам сервис работал очень медленно, а у некоторых не отображались видеоролики и была недоступна информации о том, кто из подписчиков сейчас находится онлайн.

Добавим, что на ликвидацию неполадок ушло несколько часов. О причинах сбоя и о том, что произошло с аудиозаписями в ВК не сообщается.