«Десять лет назад, когда я ещё учился в Театральной академии, мы с ребятами, чтобы раскрепоститься, пели песни на День Победы в питерском метро». Евгений Шириков

актёр Московского театра мюзикла

Вчера днём на Филёвской линии метро артисты Московского театра мюзикла устроили сюрприз пассажирам в честь дня рождения композитора Имре Кальмана. Без сценических костюмов, в пуховиках и джинсах, два десятка человек незаметно наполнили вагон, а после объявления «Острожно, двери закрываются!» вдруг хором запели: «Нам повезло, мы увидели то, что не чаял увидеть никто...»

Настоящие пассажиры удивились и сначала даже смутились, что многие вокруг вдруг стали петь. Но через минуту-другую уже достали свои смартфоны и стали снимать перформанс на видео.

А одна из пассажирок даже заявила, что знает, в честь чего такое шоу, и сказала, что и у неё сегодня праздник. Именинницу поздравили песней.

– Приятно, когда неожиданно получаешь такой подарок! – поделилась с Metro Екатерина.

Не обошлось и без недовольных.

– Устроили тут цирк, блин, клоуны, – проворчал мужчина со стройматериалами под мышкой.

Но многие люди были в восторге.

– После такого представления как теперь не пойти в театр? – сказала пенсионерка. – Неудобно даже будет.