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Обновлено : Сегодня 09:17
- Опубликовано : Сегодня 08:35

Артист балета Михаил Барышников станцевал на чёрно-белых фотографиях

  • Виктория Мельникова

Советско-американский артист балета, признанный одним из величайших балетных танцовщиков XX века, в 1974 году во время гастролей в Канаде навсегда остался на Западе. В СССР его признали предателем, и Михаил Барышников решил больше никогда не возвращаться на родину. Но, когда фотограф Роберт Уитмен решил привезти в Россию экспозицию «Михаил Барышников. Метафизика тела», 68-летний артист был не против. Сегодня в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка, на которой можно увидеть уникальные фотографии и архивное видео с Барышниковым

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1. Артистизм. Серия для  рекламы духов

Роберт Уитмен самой сложной называет серию «Аромат», снятую в 1995 году для рекламной кампании аромата духов Барышникова. Кстати, эти фотографии так и не были использованы для рекламы. 

все: Роберт Уитмен, предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер

Фото:

2. Эмоции.  Фото в доме за городом

В серии «Аромат» знаменитый артист балета показал всё своё артистическое дарование.

 

3. Репетиция. Документальная съёмка рождения танца

Серия работ с репетиций в Американском театре балета, где Барышников был премьером, а потом руководителем. Михаил сам позвал Уитмена на репетиции в 2002 году. «Думаю, Михаилу нравилось работать со мной, – говорит Роберт. – Ведь я работаю один. Никаких ассистентов. Никакого искусственного света. Только я и камера». 

Движение его тела удивляет

Жизнь Барышникова потрясает – все события, которые происходили с ним, люди, с которыми он встречался и работал... Самое удивительное в Михаиле Барышникове – это движение его тела.  Его тело удивительно движется, по-особенному. Это завораживает. 

С ним несложно работать, но очень волнительно, ведь Барышникова снимали все самые великие фотографы современности, а сам Михаил прекрасный фотограф, поэтому психологически сложно. Когда ты работаешь с ним, ты должен точно знать, что ты хочешь получить, чтобы он понимал твой подход. 

Роберт Уитмен, нью-йорский фотограф

4. Аристократ  в бассейне

Эту фотографию сняли в бассейне в загородном доме под Нью-Йорком.

5. История.  Две легенды

Особенно фотограф выделяет серию снимков Барышникова с американским хореографом-новатором Мерсом Кеннингемом: «Я был единственный, кто снимал репетиции этих двух легендарных людей. Эти фотографии имеют большую историческую значимость». 

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