Артист балета Михаил Барышников станцевал на чёрно-белых фотографиях

Жизнь Барышникова потрясает – все события, которые происходили с ним, люди, с которыми он встречался и работал... Самое удивительное в Михаиле Барышникове – это движение его тела. Его тело удивительно движется, по-особенному. Это завораживает.

С ним несложно работать, но очень волнительно, ведь Барышникова снимали все самые великие фотографы современности, а сам Михаил прекрасный фотограф, поэтому психологически сложно. Когда ты работаешь с ним, ты должен точно знать, что ты хочешь получить, чтобы он понимал твой подход.

Роберт Уитмен, нью-йорский фотограф