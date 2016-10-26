Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу принял решение взять на игру с "Анжи" защитника Юрия Жиркова, который из-за повреждения не тренировался с командой на этой неделе.

А вот ещё один игрок линии обороны "Зенита" Доменико Кришито, также испытывавший проблемы со здоровьем, не примет участие в матче и продолжит лечение в Санкт-Петербурге.

Встреча между "Зенитом" и "Анжи" в 1/8 финала Кубка России пойдет в Каспийске на "Анжи Арене" 27 октября и начнется в 18.00 по московскому времени. Поединок в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

Полностью состав "Зенита" на игру выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артём Дзюба, Лука Джорджевич.