На острове Котлин этой осенью учёные наблюдали аномальное количество серых тюленей по сравнению с прошлым годом.

- За два сентябрьских дня на акватории Финского залива зоологи отметили в общей сложности 31 серого тюленя и 3 балтийских кольчатых нерп. Звери отдыхали на каменных россыпях вблизи от западной оконечности острова Котлин, - сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В прошлом году на острове Котлин было обнаружено всего два серых тюленя. По мнению специалистов, это связано с тем, что в прошлом году поздней осенью неделями держалась высокая вода в заливе и были сильные ветра.

- В такую погоду камни гряды частично закрыты, и звери не могут на них лежать. Неблагоприятные условия осени-зимы 2015 года сказались на возможности животных разместиться на Котлине, - рассказали зоологи.

Данные о количестве тюленей на острове Котлин ученые получили в ходе полевых исследований для обновления Красной книги Петербурга.

В этом году исследования завершаются. В 2017 году специалисты комитета приступят к подготовке нового издания, презентация которого планируется на 2018 год.