Ангела Меркель намерена выставить свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ на очередных парламентских выборах, которые состоятся осенью 2017 года. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил председатель комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген.

– Она будет участвовать в выборах и действовать как ответственный лидер, — подчеркнул он.

Стоит заметить, что в случае победы на выборах, Меркель станет канцлером Германии в четвёртый раз.

Напомним, что Ангела Меркель руководит правительством ФРГ с 2005 года.

В конце июля текущего года журналисты поинтересовались у Меркель, планирует ли она участвовать в предстоящих выборах. Однако канцлер отказалась отвечать на этот вопрос.

– Время ещё не пришло. Я сообщу об этом позже, — заявила она, подчеркнув, что по-прежнему уверена в правильности своего миграционного курса.



