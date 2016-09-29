Кандидаты в президенты США провели первые теледебаты, которые попали в историю - с учётом 70 млн зрителей, это были самые популярные прения. Пока нет точных данных о том, кто же победил в этой первой схватке, мы решили проанализировать, какими будут следующие шаги Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Попытки Трампа наладить эмоциональные связи с избирателями, недовольными сегодняшним истеблишментом, провалились. На все провокации республиканца Клинтон умудрялась отвечать чётко и даже с юмором.

Особенно очевидно преимущество Клинтон стало во время обсуждения внешнеполитических вопросов: долго пытавшийся не эмоционировать Трамп не выдержал и начал проявлять агрессию, перебивать и переходить на личности.

"Он не сможет измениться", - заявляет Марк Сингер, журналист The New Yorker, 20 лет назад написавший основательный материал "Трамп и я".

Трамп пытался обвинить Хиллари в текущей ситуации в Штатах, но ему это не удалось. Клинтон, в свою очередь, взяла над ним верх, когда назвала его по имени. А по регламенту, кандидатам следует обращаться друг к другу в официальной форме.

Для американских СМИ Клинтон стала победителем. Национальное общественное радио даже не поленилось посчитать, сколько ошибок допустил Трамп в ходе теледебатов. Их набралось 51 штука.

Тем не менее республиканцы не теряют надежду на победу, так как Клинтон, не смотря на своё удачное выступление, не смогла завоевать расположение миллениалов, для которых в её речи не было ничего интересного.

Что касается мнения общества, то после дебатов у Клинтон появилось чуть больше сторонников. Согласно опросу RealClear Politics, проведённому два дня спустя прений, её рейтинг вырос на 0.6 %. Трамп всё так же набрал 44,3%, что означает его отставание от Хилари на 3%. По мнению аналитиков, такой отрыв вполне может позволить демократам победить.

Скептики тоже находятся. Их волнует целый ряд вопросов, затронутых Клинтон. Почему её обещания, такие как бесплатное обучение, не не были воплощены в реальность её сторонниками-демократами за все те 8 лет, что Обама находится во главе государства. Демократы тут же переводят стрелки на республиканцев, которые, мол, все это время блокировали предложения американского президента.

Ещё одной серьезной претензией к Клинтон является её прошлое в роли госсекретаря, когда она долго не могла решить вопрос о выводе войск из Ирака. На это демократы отвечают, что этот вопрос был согласован ещё администрацией Буша.

Следующие теледебаты состоятся 4 октября, в них примут участия кандидаты на пост вице-президента: губернатор Индианы Майк Пенс от республиканцев и губернатор Вирджинии Тим Кейн от демократов. В ходе этих прений эта пара продемонстрирует не только свои планы для Овального кабинета, но и будет вынуждена доказать, что ни в случае экстренной ситуации способны временно занимать пост главы государства.

Филипп Херрера Агирре