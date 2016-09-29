Полиция в Сиэтле арестовала 19-летнего молодого человека после просьбы найти его чемодан, сообщает местный ресурс SDP Blotter.

Как оказалось, в утерянном дипломате у задержанного было 4 больших и 27 маленьких пакетов с кокаином. Также там был паспорт, мобильный, весы, 50 таблеток диазепама (рецептурный успокоительный препарат) и небольшое количество марихуаны.

Молодой человек обратился к полицейским со словами, что потерял во время прогулки с собакой чемодан "с важными документами".

После обнаружения реального содержимого, полиция арестовала владельца дипломата. Теперь его обвиняют в хранении и сбыте наркотиков.