В США недовольные победой Дональда Трампа на выборах президента страны продолжают выражать протесты.

Активисты избрали новую тактику: теперь они пытаются достучаться до новоизбранного президента с помощью его старшей дочери Иванки Трамп, пишет NYMag.com.

Общественники создали в Instagram аккаунт под названием "Dear Ivanka", или "Дорогая Иванка". В нём ежедневно появляются фотографии Иванки Трамп. В подписях к снимкам американские граждане, подвергающиеся дискриминации и находящиеся в безвыходном положении, просят Иванку Трамп повлиять на отца.

Вот некоторые из этих записей, размещенных под гламурными фото Иванки Трамп:

- Дорогая Иванка, я американский мусульманин, на меня напали в метро.

- Дорогая Иванка, защитишь ли ты меня и других евреев от Стива Бэннона?

- Дорога Иванка, меня изнасиловали и теперь мне нужно делать аборт.

- Дорогая Иванка, где ты проведёшь черту? Мы все знаем, что родителей не выбирают, но ты в какой-то степени можешь пойти против отца. Нам всем это бы помогло…

Активисты, начавшие кампанию, опубликовали свой манифест, в котором утверждают, что расизму, антисемитизму, женоненавистничеству не место в мире и, тем более, в Белом доме.

- Дорогая Иванка, мы отказываемся сидеть и ждать. Мы взываем к вам, как к голосу разума, - написали активисты.

Иванка Трамп пока никак не отреагировала на призывы общественников.

Скандальная предвыборная кампания Дональда Трампа отразилась на всех членах его семьи. Так, Иванка Трамп подверглась бойкоту из-за непристойных высказываний отца о женщинах. Хотя дочь тогда еще кандидата в президенты США признала, что его поведение недопустимо, в соцсетях организовали кампанию, призывающую бойкотировать бренд модной одежды и аксессуаров Иванки Трамп.