Александр Емельяненко досрочно вышел на свободу, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на его адвоката Кахабера Долбадзе.

Спортсмен покинул Борисоглебскую колонию, которая находится в Воронежской области, куда он был посажен за сексуальное насилие над девушкой. Сейчас, по словам адвоката, он отправляется к матери в Старый Оскол. При этом боец собирается приехать в Москву в ближайшее время.

Напомним, что Александр Емельяненко в мае 2015 на 4,5 года был отправлен в колонию общего режима. Неотбытый срок заменён судом на 2 года исправительных работ.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC, а также многократный чемпион мира и Европы по боевому самбо.