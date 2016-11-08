Перед творческим вечером, который пройдет сегодня в Московском международном Доме музыки, Денёв встретилась с журналистами. Было заметно, что она немного нервничала. И это неудивительно, ведь 73-летняя французская актриса впервые представит программу "Живое интервью", в рамках которой каждый зритель сможет задать свой вопрос.
- Я не буду сочинять волшебные сказки. Расскажу только правду. Буду предельно откровенна. Но не на все вопросы отвечу, - поделилась она с прессой.
Денёв решила опробовать новый формат на России, потому что очень любит нашу страну:
- Я не могу объяснить свои чувства к России. У неё есть какое-то обаяние.
Актриса призналась, что хотела бы пожить в России, но вот наше гражданство ей не нужно.
Денёв рассказала, что хотела бы сняться у русского режиссера, но не уточнила, у кого именно:
- Главное, чтобы он предложил хороший сценарий.
На заметку режиссерам - Денёв давно хочет сыграть Екатерину Великую.
Если концерт в России пройдет успешно, то, вероятно, актриса поедет и в другие страны с этой же программой.
Денёв рассказала Metro, что только что закончила съёмки в фильме с Жераром Депардье и пока больше нигде не планирует сниматься:
- Я хочу сделать небольшой перерыв.
О женственности
Для женщины важен шарм, кокетство. Чтобы хорошо выглядеть, нужно каждый день работать над собой.
О стиле
Стиль - это быть в гармонии с собой.
О себе в 14 лет
Я была не уверена в себе. Если я бы встретила 14-летнюю себя, пожелала бы себе уверенности. Но не уверена, что я сама себя послушала бы.
О любимом фильме с собой
"Новейший завет" - потрясающая работа Жако Ван Дормаля. У него удивительный взгляд на мир. Из последних работ - это, наверное, мой любимый фильм.