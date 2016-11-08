Перед творческим вечером, который пройдет сегодня в Московском международном Доме музыки, Денёв встретилась с журналистами. Было заметно, что она немного нервничала. И это неудивительно, ведь 73-летняя французская актриса впервые представит программу "Живое интервью", в рамках которой каждый зритель сможет задать свой вопрос.

- Я не буду сочинять волшебные сказки. Расскажу только правду. Буду предельно откровенна. Но не на все вопросы отвечу, - поделилась она с прессой.

Денёв решила опробовать новый формат на России, потому что очень любит нашу страну:

- Я не могу объяснить свои чувства к России. У неё есть какое-то обаяние.

Актриса призналась, что хотела бы пожить в России, но вот наше гражданство ей не нужно.

Денёв рассказала, что хотела бы сняться у русского режиссера, но не уточнила, у кого именно:

- Главное, чтобы он предложил хороший сценарий.

На заметку режиссерам - Денёв давно хочет сыграть Екатерину Великую.

Если концерт в России пройдет успешно, то, вероятно, актриса поедет и в другие страны с этой же программой.

Денёв рассказала Metro, что только что закончила съёмки в фильме с Жераром Депардье и пока больше нигде не планирует сниматься:

- Я хочу сделать небольшой перерыв.