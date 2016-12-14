Семь лет прошло между вашим первым фильмом «Одинокий мужчина» и вторым – «Под покровом ночи». Почему такой большой перерыв?

Семь лет? Правда? А я и не заметил. (Улыбается.) Не было такого, что, сняв первую картину, я решил, пойду-ка я семь лет погуляю. Честно говоря, не знаю, куда делось столько времени, оно для меня быстро пролетело.

Несколько фактов про картину • «Под покровом ночи» (в оригинале Nocturnal Animals – «Ночные животные») – экранизация романа Остина Райта «Тони и Сьюзен», изданный ещё в 90-х, но ставший популярным только спустя 20 лет, уже после смерти автора. • Изначально Том Форд намеревался снять два фильма по роману Остина Райта. • Эми Адамс и Джейк Джилленхол должны были вместе сниматься в фильме под названием Ezekiel Moss, но проект был отменён из-за смерти его режиссёра, Филипа Сеймура Хоффмана.

Второй фильм и вторая награда на Венецианском кинофестивале. Приятно, да?

Знаете, довольно неплохо! В Венеции вообще хорошо, как и во всей Италии. Я там чувствую себя как дома. У меня даже пара офисов есть.

Перейдём к фильму. Зачем нужна эта история в истории?

Смотрите, Сьюзан двадцать лет не общалась с бывшим мужем. И вдруг тот присылает ей этот роман. Он всегда пытался написать что-то, пока они были вместе, но она в него не верила, впрочем, в себя она тоже не верила. А вот он верил и в неё, и в себя. Она читает книгу и понимает, что этим текстом он говорит: «Вот что ты со мной сделала, вот что я чувствовал, когда ты ушла». Читая текст, она заново переживает их роман и пересматривает свой взгляд на него. В сердце вновь рождается любовь. Вероятно, этого он и добивался, помимо её одобрения. Это такое: «Вот, смотри, я не сдался, продолжал верить в себя, и у меня всё получилось».

Почему книга героя столь мрачная и жестокая?

Сами посудите, когда уходит тот, кого вы любите, как вы будете себя чувствовать? Вы считали этого человека частью себя, вы не представляли, что он может уйти, а он по своей воле сам вдруг ушёл... Книга не могла быть позитивной, она отражает потерю. Будет довольно странно, если тебе понравится, как отрезают часть тела, не правда ли?

Красный диван есть как во внешнем, так и во внутреннем действии. Зачем нужен этот повтор?

Если вы будете внимательно смотреть фильм, вы найдёте много параллелей. Это одна из самых очевидных. В начале романа герой вместе с семьёй едет ночью, он ослеплён, плохо видит. Когда похищают его семью, он не понимает, что происходит. Аналогия с жизнью. Он был ослеплён любовью, не предполагал, что у его жены может быть интрижка на стороне. В романе его герой восклицает: «Я должен был предвидеть это и остановить». Это и про убийство (в книге), и про измену (в жизни). Когда героиня Эми говорит ему: «Хватит писать о самом себе», она лежит на красном диване. В книге мёртвых жену и дочь Тони находит на красном диване. Когда ты что-то пишешь, то наполняешь вымышленный мир вещами из реального мира, который тебя окружает. По крайней мере, у меня именно так. (Форд – сценарист двух своих фильмов. – Прим. ред.).

Почему на главную роль взяли именно Эми Адамс?

Большую часть экранного времени её героиня просто читает и размышляет. Мне нужна была актриса, которая могла бы сказать всё без слов – лицом, глазами. Чтобы зритель физически ощущал, что происходит в её голове. Мне кажется, только Эми способна на такое. У неё невероятно выразительное лицо. В её глазах отражается душа.

Джейк Джилленхол сыграл вообще сразу двух героев.

Да, и причём таких разных. Мне кажется, он блестяще справился с задачей. Ему удалось показать этот трудный период взросления – как мальчишка становится мужчиной. Он убедительно сыграл героя – от юного идеалиста до разбитого мужчины, у которого забрали всё.