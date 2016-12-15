Народный артист РСФСР 75-летний Николай Губенко был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Как сообщает Life.ru, артист неожиданно почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован. Врачи диагностировали у него воспалительное заболевание и назначили лечение.

Чем именно болен Губенко, не сообщается.

Напомним, что режиссёр, сценарист и популярный актёр Николай Губенко начал карьеру в кино в начале 60-х.

Зрители помнят его по таким картинам, как "Мне 20 лет", "Дворянское гнездо" и, конечно, "Подранки". В последней Губенко не только выступил в качестве актера и режиссера, но и написал сценарий.

С 1989 по 1991 год занимал пост министра культуры СССР.

С 2009 года Губенко является заместителем председателя Московской городской думы, иногда появляется на киноплощадках. В 2013-м он озвучил Владимира Николаевича Чижова в анимационной картине Георгия Данелии "Ку! Кин-дза-дза".