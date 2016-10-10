Американский актёр Роберт Де Ниро назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа "мошенником, вруном и дворнягой", пишет CNN.

– Он откровенно дурак. Он босяк, он собака, он свинья. Он мошенник, врун, дворняга, который не знает, о чем говорит. Он не подготовлен, его ничего не беспокоит. Он думает, что манипулирует обществом. Он не платит налоги. Он идиот. Колин Пауэлл (экс-госсекретарь США. – "ГОРДОН") сказал про него лучше всех – он является национальным бедствием и стыдом для этого государства, – заявил Де Ниро в своём видеообращении.

По словам актера, он зол из-за того, что страна "дошла до такого положения, когда этот дурак, тупица смог дойти так далеко".

– Он говорит о том, как хочет кому-то врезать по лицу. Что ж... Я бы сам хотел его ударить по лицу, – заявил Де Ниро.

Выборы президента США пройдут 8 ноября. Дональд Трамп пока сражается на дебатах с главным оппонентом – Хиллари Клинтон.

Мнения экспертов и СМИ по поводу победителя теледебатов расходятся.