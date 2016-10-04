50-летний голливудский актёр Бен Стиллер в эфире популярного радиошоу Howard Stern Show впервые рассказал о том, что два года назад у него обнаружили агрессивную форму рака простаты.

Спустя два месяца Стиллер перенёс операцию по удалению простаты. Всё прошло удачно, и болезнь отступила.

Актёр решил поделиться своим опытом со всеми, дабы привлечь внимание к тому, насколько важно ранее диагностирование рака. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Бен Стиллер - известный комедийный актёр, известный своими ролями в таких фильмах, как "Знакомство с родителями", "Все без ума от Мэри", "Образцовый самец", "Ночь в музее".