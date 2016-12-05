В центре Петербурга действовал интернациональный бордель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Сотрудники полиции в ходе проверки выявили притон для занятий проституцией, организованный в нежилом помещении дома №22 на Боровой улице.

Полицейские задержали 7 женщин, оказывающих сексуальные услуги за деньги, в том числе 2 гражданки среднеазиатского государства и 3 гражданки африканского государства. Все они привлечены к административной ответственности за занятия проституцией.

Кроме того, полицейские задержали женщину-администратора и охранника борделя.

Иностранные гражданки также были привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, отметили в пресс-службе.

Все задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции для составления административных протоколов.