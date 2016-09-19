Компанию питерской воздушной гавани в рейтинге составили аэропорты Мадрида, Льейды, Веллингтона, Мумбаи, Марракеша, Местии и Шэньчжэня.

“Представленные аэропорты – некоторые отдаленные, некоторые весьма известные – в изобилии славятся продуманной архитектурой и впечатляющим дизайном. Они – глоток свежего воздуха и очень далеки от безликих залов ожидания и бесконечной перронной серости”, – отмечают авторы статьи на сайте The Telegraph.

Стоит отметить, что дизайн нового терминала уже признавался одним из самых интересных и инновационных в мире, по версии журнала Entrepreneur в мае 2016 года.

Проект здания нового терминала был разработан британскими архитекторами известного бюро Grimshaw & Partners Ltd.

“Волнистый потолок на первом этаже терминала ‒ метафора Невы и ее изгибов, а оригинальная, сложной конструкции, крыша, которая при свете солнца становится золотой, вызывает в памяти образы позолоченных куполов соборов, шпилей Адмиралтейства, Петропавловского собора и ярких огней города, - говорится на сайте аэропорта. - Если смотреть на крышу изнутри, она кажется скоплением бумажных самолетиков. Стеклянные элементы отсылают к знаменитым световым фонарям на историческом здании Пулково-1 ‒ это дань уважения автору проекта – архитектору Александру Жуку. А мостами связаны в новом терминале два «острова»: часть, где пассажиры регистрируются на рейс, и часть, расположенная за предполетным контролем”.