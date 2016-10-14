Проверка петербургского аэропорта Пулково завершилось вечером 14 октября.

- В 17.30 были завершены мероприятия по безопасности, - сообщили Мetro в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей компании Пулково вечером. - Аэропорт возобновил работу.

Все рейсы из "Пулково" временно отменены (подробнее)

Как ранее сообщало Metro, в связи с поступлением сообщения об угрозе вмешательства в работу аэропорта, была проведена эвакуация здания терминала.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции, включая взрывотехников и кинологов со служебными собаками, - уточнили Мetro в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. - Проведено комплексное обследование аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиничного комплекса и паркинга, в связи с чем работа Централизованного пассажирского терминала аэропорта «Пулково» временно была ограничена.

Также в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" уточняли, что в связи с эвакуацией и проверкой возможна задержка рейсов. Вылет рейсов был временно приостановлен.

Как показала проверка, сообщение оказалось ложным. Опасных или подозрительных предметов не было найдено. Аэровокзал с 17.30 возобновил работу в штатном режиме. Личность звонившего также установлена.

Отметим, что в пятницу, 14 октября, также испытывали неудобства пассажиры петербургского метрополитена. Днём из-за бесхозных вещей закрывали станции метро "Невский проспект" и "Достоевская". Ограничения на вход были сняты - опасных вещество обнаружено не было.

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