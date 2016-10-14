Днём в пятницу, 14 октября, в Петербурге второй раз за полдня пассажиры метро испытали неудобства. Около 14.40 была закрыта на вход и выход станция метро "Достоевская" Правобережной линии метрополитена.

Станцию "Невский проспект" закрыли из-за бесхозной сумки

- Станция метро "Достоевская" закрыта на вход и выход по техническим причинам, переход так же закрыт, - сообщили в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 14.40.

- Станция ещё закрыта, с собакой проверяют, - сообщили очевидцы в начале четвёртого.

- Только что проехала, всё в ленточках на переходе. Через зелёную объеду, - пишут пассажиры в комментариях в 16.17.

По словам очевидцев, проверка бесхозного предмета продлилась до 16.19.