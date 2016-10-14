Входы и выходы в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно закрыты, из здания аэропорта эвакуированы пассажиры и персонал. Об этом в пятницу вечером корреспонденту Metro сообщила пресс-секретарь ООО "Воздушные ворота северной столицы" аэропорта "Пулково" Маргарита Потехина.

– В связи с поступлением сообщения об угрозе акта незаконного вмешательства в работу аэропорта проведена эвакуация здания терминала. В настоящее время закрыты вход и выход из терминала, полиция на транспорте совместно со службой авиационной безопасности аэропорта проводят мероприятия по безопасности, – сказала она.

Представитель аэропорта также уточнила, что "Пулково" продолжает принимать рейсы по расписанию, однако пассажиры, прибывающие этими самолётами, находятся в самолётах до окончания мероприятий по безопасности.

Что касается вылетающих самолётов, здесь всё немного сложней – вылет самолётов из аэропорта "Пулково" временно прекращён.

– Возможны задержки рейсов на вылет. Пока более точной информации нет, – добавила Потехина.

Напомним, что аэропорт "Пулково" занимает третье место по пассажиропотоку в России. Пропускная способность нового объединённого пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулкова-1 около 17 млн пассажиров в год.

Прогнозируется, что в 2016 году пассажиропоток составит порядка 13 миллионов человек.