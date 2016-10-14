Станцию на синей ветке питерского метро "Невский проспект" днём 14 октября закрыли на вход и выход. По словам очевидцев, которые сообщили об инциденте, вестибюль закрыли на проверку из-за бесхозной сумки. Переход на "Гостиный двор" открыт.

Ограничение было введено с 13.56, отмечают в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

По данным на 14.35, проверка всё ещё продолжалась - ограничение на вход и выход не сняты.

- Пассажиры могут воспользоваться для выхода на Невский проспект станцией "Гостиный двор", - уточнили Мetro в информационно-справочном центре петербургской подземки.