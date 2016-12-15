Следственный комитет раскрыл некоторые детали громкого уголовного дела, которое возбуждено в отношении Филиппа Будейкина, известного в Сети под псевдонимом «Филипп Лис». Его обвиняют в том, что, будучи администратором одной из "групп смерти" ВКонтакте, он склонял подростков к самоубийствам.

Уже установлено 15 случаев суицида, которые совершили участники "групп смерти". Они были совершены в разных регионах РФ.

"Все подростки оказались в серьезнейшей психологической ловушке и, последовательно выполняя требования администраторов групп, перед смертельным шагом удалили переписку с ними в социальной сети", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Петербургу.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о Филиппе Лисе и его "работе" с подростками и попытках суицида, сообщить в ГСУ СК. Анонимность гарантирована.

"Чтобы изобличить лиц, подталкивающих детей к непоправимому шагу, следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», с просьбой сообщить информацию по телефону ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу: 8(812)570-66-71 или номеру «02». Следствие гарантирует анонимность звонков", - информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, против администратора одной из "групп смерти" ВКонтакте Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33, ст 110 УК. Сейчас Филипп находится в СИЗО в Петербурге. Туда его доставили из Подмосковья, где проживал подозреваемый.

Все группы, пропагандирующие суицид в соцсети, были закрыты Роскомнадзором. Metro продолжает следить за ситуацией.

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