Администратору одной из "групп смерти" Филиппу Лису (настоящее имя Филипп Будейкин) предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Об этом во вторник сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Сам обвиняемый от дачи показаний отказался.

В связи с этим, в ходе расследования дела, следствие планирует провести судебно-психиатрическую экспертизу и установить, является ли Филипп Лис вменяемым.

Напомним, что 16 ноября в Московской области был задержан администратор одной из "групп смерти" Филипп Будейкин, зарегистрированный во "ВКонтакте" под псевдонимом "Филипп Лис".

Кроме этого в 10 регионах России – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях проведены обыски у администраторов и участников "группы смерти", имеющих псевдонимы "Филипп Море", "Мирон Стех", "Хранитель Истины", и других. Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развёрнутые и последовательные показания.

В частности, по их словам, Филипп Лис призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах во "ВКонтакте" к совершению суицидов.

В ходе обысков у них также были изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования.

На сегодняшний день есть информация о 15 несовершеннолетних, состоявших в "группах смерти" и совершивших суицид. Самоубийства ещё пятерых ребят не состоялись.

Расследование дела Филиппа Лиса и "групп смерти" продолжается.



