В Петербурге продолжается процесс по делу Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис), которого обвиняют по 110 статье Уголовного кодекса РФ – "Доведение до самоубийства". Следователями было установлено, что от действий Будейкина суициды совершили 15 человек, ещё пятеро находились в зоне риска, но сумели избежать смерти.

Злоумышленники во главе с Будейкиным создали восемь виртуальных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей. Доступ в закрытые группы получали только те люди, которые рассматривались в качестве потенциальных жертв. Им высылались тестовые задания, направленные на культивирование одной идеи: смерть – самый правильный и красивый выход из сложных жизненных ситуаций.

Филипп Будейкин был задержан 16 ноября в подмосковном Солнечногорске, затем его этапировали в Санкт-Петербург, где он находится по сей день. В Московскую область Будейкин вместе с матерью переехал после 2012 года. До этого времени семья проживала в Ухте, Республика Коми. У Будейкина-младшего есть два старших брата, они перебираться на новое место жительства не стали.

– Отношения у них в семье были очень напряжёнными, – рассказывает Metro знакомая семьи Будейкиных на условиях анонимности. – Мать со своими сыновьями ругалась почти каждую неделю, причём на людях. Братья между собой общались мало, насколько я знаю, старшие не работали ни дня. Филипп был очень замкнутым парнем, из него слова иногда просто вытягивать приходилось. На улице он выглядел абсолютно отрешённым от всего остального мира. Часто я его видела очень раздражённым, он стоял во дворике и просто негромко что-то кричал куда-то в сторону. Семью Будейкиных в Ухте знали и считали их очень своеобразными людьми. Я относилась к ним скорее нейтрально, считаю, у всех в жизни свои причуды.

Следователи считают, что деятельность "группы смерти" во главе с Будейкиным осуществлялась исключительно в социальной сети «ВКонтакте», руководство которой, по мнению следствия, не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников. Как стало известно Metro, сам Будейкин освоил соцсети и Интернет совсем недавно.

– Филипп только два-три года назад стал активно увлекаться Интернетом, до этого он не проявлял к нему особого интереса, – рассказывает Metro товарищ Филиппа в Ухте также на условиях анонимности. – Как увлёкся – ходил на курсы, читал книжки по информационным технологиям, часами просиживал в Сети. Ещё несколько раз в неделю ходил на тренинги по психологии личности в заброшенное здание недалеко от своего дома. Знал ли я, чем он конкретно занимается? Нет. Он был очень скрытным и всегда о каких-то делах или планах сообщал только в последний момент. Видимо, на каком-то этапе наши пути разошлись – и меня он не стал посвящать в новые подробности своей жизни. Будейкин редко шутил и производил впечатление очень хитрого человека, который знает, чего хочет.

В десяти регионах России проводят обыски. Речь идёт об администраторах и участниках "группы смерти", имеющих псевдонимы "Филипп Лис», «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. Также во "Вконтакте" набирает популярность сообщество "Мы против групп смерти", иногда в нём отписываются люди, побывавших в таких группах или их аналогах.

– Я переписывалась с приятелем, который однажды добавил меня в общий чат, где были незнакомые мне люди – рассказывает Metro Виктория. – В нём и познакомилась с Филиппом "онлайн". Мы сначала общались на самые разные темы: от политики до любимых сериалов. И в какой-то момент Филипп предложил присоединиться к одному сообществу. Видимо, это и была настоящая "группа смерти". Я ужаснулась и "выбежала" из этой группы почти сразу же: там были непонятные задания по типу "соедини точки воедино в два часа ночи – и получишь загадочный рисунок". Люди общались странно, непонятными терминами, будто из сказок, и часто посылали друг друга матом. Это как страшный сон, который я предпочитаю больше не вспоминать.

– Атмосфера в таких группах так себе,конечно, – рассказывает Metro Патя Гаджиева, которая состояла в группах "ф57" и "Море китов" около года. – Если бы не мой реализм во многих вещах, я бы сейчас тоже лежала в земле. Насчет задержания Лиса: я думаю, что их намного больше чем один и уверена, что они не ждали наказания. Так как все это изначально было троллингом.

Любовь издеваться над слабыми и глупыми. Насчет 'гипнотизирующих ' видео могу сказать только то,что смотрела их не один раз, но, как видите, еще жива. Они страшны, но из за них бы я убивать себя не стала.

Может это сейчас я так говорю. Все мои руки в шрамах. Ноги тоже. Косточки на руках все выбиты. Я не спорю ,бывают и по сей день мысли. Но всё, что было в этих группах всё равно кажется смешным. С самим Лисом я знакома не была, но была знакома с 'помощниками'. Они спрашивали почему и зачем я вступаю в игру. Ни возраст, ни город им был не важен. В один день я просто написала, что не буду ничего говорить и меня заблокировали во всех их сообществах.