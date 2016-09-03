Во время встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина, японский лидер предложил главе России наконец-то поставить точку в вопросе территориального спора между странами и разрешить проблему мирного договора, сообщают РИА Новости. Как отметил Абэ, если сейчас не сделать какие-то шаги, то дебаты могут и дальше затянуться на десятилетия.

"Владимир, мы - люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, давай преодолеем все трудности и оставим молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши две страны раскроют свой мощный потенциал", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Также японский премьер подчеркнул, что тот факт, что между двумя странами до сих пор не заключён мирный договор - нельзя назвать иначе "как ненормальной ситуацией" и настало время, когда двум соседним странам пора выстраивать новые отношения.

"Я хочу сделать новое предложение господину Путину: давайте встречаться раз в год здесь, во Владивостоке, и вместе проверять, как реализуются восемь пунктов нашего сотрудничества", - заявил японский премьер.

Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу встретились во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.