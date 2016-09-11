90-летняя королева Великобритании Елизавета II прокатила супругу своего внука – герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон – на машине по резиденции Балморал в Шотландии.

На фото видно, как Елизавета II в простой одежде ведёт автомобиль по холмистой местности, а улыбчивая Кейт сидит рядом на пассажирском сиденье.

Как пишет Daily Mail, Елизавета продемонстрировала отличные навыки вождения, без проблем справившись с управлением автомобиля модели Range Rover. Елизавета и Кейт доехали до места семейного пикника, где их уже ждал принц Уильям.

О любви монарха к вождению известно давно, а внедорожники концерна Land Rover — одни из ее любимых автомобилей наряду с Jaguar.

Издание отметило, что этот случай показывает как желание королевы продолжать водить, несмотря на возраст, так и ее хорошие отношения с супругой внука.