В семье оскароносной актрисы Николь Кидман и её мужа кантри-исполнителя Кита Урбана ожидается пополнение. Об этом сообщают сразу несколько иностранных СМИ, в том числе австралийское издание Women's Day.

По информации изданий, Николь и Урбан подумывают усыновить ребёнка из Индии.

Ранее о пятом ребёнке говорила и сама Кидман. По её словам, на мысль об усыновлении её натолкнула последняя роль. В фильме "Лев" героиня Кидман Сью взяла в семью пятилетнего мальчика из приюта в Калькутте, чтобы помочь ему найти настоящих родителей.

Актриса призналась, что посвятила эту работу своим приёмным детям Изабелле и Коннору, которых усыновила в браке с Томом Крузом в 1993 и 1995 годах.

Во время семейной жизни с Китом Урбаном у актрисы появились две родные дочери – Сандэй и Фэйт.