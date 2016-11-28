В российском прокат вышла военная драма российского производства "28 панфиловцев". Специалисты и зрители ожидали, что она побьет рейтинг идущих вторую неделю "Фантастических тварей". Однако этого не произошло. Но билеты достать на российскую премьеру не так уж просто.

Как сообщают СМИ, предыстория Гарри Поттера с Эдди Редмэйном в главной роли и Джонни Деппом в эпизоде вышли на первое место с большим отрывом и продолжают сохранять лидерство. Стартовал фильм 17 ноября. Общая сумма сборов за первые две недели - более 98 млн рублей.

А вот сумма сборов "28 панфиловцев" почти в два раза меньше - чуть больше 48 млн рублей ушло из карманов зрителей в кассы. Однако фильм идет с 24 ноября - ровно на неделю меньше. Нагонит ли отечественное кино зарубежное фэнтези, специалисты утверждать не берутся. Однако отмечают очень хороший старт.

На третьем месте по сборам - "Другой мир: Войны крови" - более 31 млн рублей. Фильм стартовал вместе с "28 панфиловцами" - 24 ноября.